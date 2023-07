Weather Update: दिल्ली से लेकर ओडिशा तक, इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक होगी झमाझम बारिश; IMD ने दी जानकारी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देश के कई राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। बुधवार सुबह से दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते से गर्मी की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को काफी राहत मिली है। वहीं, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई जिलों में आज भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले तीन दिन झमाझम वर्षा होने के आसार हैं।

