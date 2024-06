Weather Update: दिल्ली में बस दो दिन की 'मौज', UP में लू करेगी परेशान और मुंबई में होगी मानसूनी बरसात!

विभाग ने बताया कि अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी चलने या गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। हालांकि, अगले हफ्ते से दिल्ली में एक बार फिर हीटवेव की वापसी के आसार हैं।

दिल्ली के अलावा अगर यूपी की बात करें तो यहां शनिवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यूपी के अलग-अलग इलाकों में आज लू की स्थिति होने की संभवाना है। यूपी के बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, नथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरेया, जालौन, हरीमपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट भी जारी है।

मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के अलग-अलग स्थानों पर भी लू की स्थिति बहुत संभावित है। पंजाब, हरियाणा, बिहार के अलग-अलग इलाकों में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं, देशभर के कई इलाकों में आज बारिश की भी संभावना है।

आईएमडी के मुताबिक, दक्षिणी भारत के कई राज्यों जैसे- कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं, विदर्भ, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

Advance of Southwest Monsoon:



-> Southwest Monsoon has advanced into some more parts of central Arabian Sea, south Maharashtra, Telangana and some parts of south Chhattisgarh & south Odisha and some more parts of Coastal Andhra Pradesh today, the 08th June, 2024. 1/3 pic.twitter.com/EqpFTWPDsA— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 8, 2024