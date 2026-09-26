मौसम का महा-अलर्ट: ओडिशा में बारिश से बिगड़े हालात, यूपी-उत्तराखंड सहित कई राज्यों में मूसलाधार आफत की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम विभाग ने दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में भी भारी बारिश की संभावना है, जिससे जलभराव की स्थिति बन सकती है। बिहार और मध्य प्रदेश में कई जिलों में रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।

इन राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में भी बारिश का जोर रहने वाला है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नदी-नालों के किनारे न जाएं, अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। कुछ राज्यों में स्कूल बंद रखने या छुट्टी देने के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज (26 सितंबर) स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश और संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। लोगों से नदी-नालों के किनारे न जाने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है।

उत्तराखंड में दो दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट उत्तराखंड में भी अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।