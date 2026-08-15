आज दिल्ली-NCR में बारिश की संभावना, उत्तराखंड में भूस्खलन; IMD ने कई राज्यों के लिए जारी की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन मौसम विभाग के ताजा अनुमानों के मुताबिक कई राज्यों में आज मानसून की भारी बारिश रंग में भंग डाल सकती है।

दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में दिनभर रुक-रुक कर बौछारें पड़ने और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के मौसम में भी आज बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में मानसूनी हवाएं पूरी तरह सक्रिय हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई इलाकों में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है।

उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा होने का खतरा है।

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद संवेदनशील रहने वाला है। मौसम विभाग ने इन दोनों ही राज्यों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और पहाड़ों से चट्टानें गिरने की घटनाएं सामने आ सकती हैं, जिसके चलते चारधाम यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

वहीं, हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है। नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जल स्रोतों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है।

पिथौरागढ़ में भूस्खलन से सौ से अधिक गांवों का संपर्क कटा उत्तराखंड में वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। पिथौरागढ़ जिले में थल-मुनस्यारी और जौलजीबी-मुनस्यारी मोटर मार्ग बंद होने से मुनस्यारी तहसील मुख्यालय अलग-थलग पड़ गई है। सीमांत की सड़कों के बंद होने से 100 से अधिक गांवों का संपर्क कटा गया है। भारी भूस्खलन के बीच लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। इसी मार्ग पर ला-झेकला में बला नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जबकि हरड़िया में लगातार पहाड़ी दरकने से मलबा गिर रहा है।

उधर बिहार में भी मानसून की बेरुखी अब खत्म हो गई है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में आज गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है।