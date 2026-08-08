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    मौसम देखकर घर से निकलें: दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी शुरू, 5 घंटे के भीतर 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 06:39 AM (IST)

    देशभर में मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक ज ...और पढ़ें

    दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी शुरू, 5 घंटे के भीतर 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

    दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी शुरू, 5 घंटे के भीतर 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

    HighLights

    1. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

    2. दिल्ली की सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम बढ़ गया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम बढ़ गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, दिल्ली और गुरुग्राम में सुबह से बारिश होना शुरू हो गई है।

    मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

    किसानों के लिए खास अलर्ट जारी 

    कुछ जगहों पर हवा की गति 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। किसानों के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि फसलों को नुकसान होने का खतरा है। कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। तेज आंधी के कारण बड़े-बड़े पेड़ गिर सकते हैं।

    मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट है।

    गंगा के किनारे पश्चिम बंगाल और उससे सटे क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके असर से अगले तीन दिनों तक पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है।

    8 अगस्त को ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी चक्रवातीय परिसंचरण बन रहा है।

    दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट

    दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट है। यहां हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

    खबरें और भी

    उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होगी बारिश

    उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, मिर्जापुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या सहित कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। लखनऊ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने की संभावना है।

    बिहार के मौसम का हाल

    बिहार में जहानाबाद, सारण, सिवान, बक्सर, गया, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर और लखीसराय में भारी बारिश-आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    झारखंड में पाकुड़, रांची, खूंटी, देवघर, धनबाद, साहेबगंज, जमशेदपुर, बोकारो, सरायकेला, पलामू, लातेहार, रामगढ़ और लोहरदगा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने की संभावना है।

    उत्तराखंड में भी बिगड़ेगा मौसम

    उत्तराखंड में नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत में तूफानी बारिश की चेतावनी है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी।

    हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर और शिमला में जोरदार बारिश-आंधी का अलर्ट है। जम्मू-कश्मीर में पूंछ, कुलगाम, जम्मू, पुलवामा, उधमपुर, कठुआ, गांदरबल और कुपवाड़ा में तेज बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है।