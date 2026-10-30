चक्रवाती तूफान का असर: यूपी, दिल्ली-एनसीआर, बिहार और पंजाब समेत 10 राज्यों में बारिश से लुढ़का पारा, बढ़ी ठंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में आए भीषण चक्रवाती तूफान और उसके प्रभाव से बदले मौसम के मिजाज ने उत्तर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को अपनी आगोश में ले लिया है।

इस चक्रवात के कारण बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के आपसी जुड़ाव से उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में तापमान तेजी से गिरा है और ठंडक काफी बढ़ गई है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में टकराए चक्रवात के चलते मैदानी और पहाड़ी राज्यों में मानसूनी/पश्चिमी हवाओं का कॉकटेल देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से पिछले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों के मौसम में यह बड़ा बदलाव आया है।

दिल्ली-एनसीआर, यूपी और हरियाणा में हुई बारिश से मौसम ठंडा हुआ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम सहित उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में रात से ही रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने अलमारी से गर्म कपड़े निकाल लिए हैं।

पंजाब और बिहार में तेज बारिश हो रही है पंजाब के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी हैं। वहीं, बिहार में भी चक्रवात के प्रभाव से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के कारण मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है।

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण इन तीनों राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मैदानी इलाकों में आ रही ठंडी हवाओं का मुख्य स्रोत यही पहाड़ी क्षेत्र हैं।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मौसम मध्य भारत के इन दोनों राज्यों में भी चक्रवातीय नमी के कारण कई संभागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और रात के तापमान में बड़ी गिरावट आई है।