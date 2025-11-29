'हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, किसी में ताकत है तो रोककर दिखाए', TMC विधायक के बिगड़े बोल से बढ़ा विवाद

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल केमुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने भड़काऊ बयान देकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदेश भाजपा की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए वीडियो के अनुसार, मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक कबीर ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

बता दें कि हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की हाल में घोषणा की है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के अनुसार, कबीर ने बंगाल में जनसंख्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अभी हम यहां 37 प्रतिशत हैं, बाबरी मस्जिद बनने तक 40 प्रतिशत हो जाएंगे।

चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा, याद रखना हम शहीद हो जाएंगे। अगर हममें से 100 लोग शहीद हुए तो उनके 500 को शहीद कर देंगे। बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि जिले में मुसलमानों की आबादी 70 प्रतिशत हैं। चेतावनी दी कि जो कोई भी हमारे खिलाफ होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है कबीर ने मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के उस बयान का भी उल्लेख करते हुए पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद बनाने पर एक-एक ईंट आकर खोल दूंगी। कबीर ने कहा कि ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है।

हुमायूं की रगों में दौड़ रहा बाबर का खून बंगाल भाजपा ने उनके इस धमकी वाले वीडियो को साझा करते हुए तृणमूल विधायक पर जोरदार हमला बोला। पूर्वप्रदेश भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कबीर पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी रगों और धमनियों में बाबर का खून दौड़ रहा है इसलिए वह बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं।