Bengaluru: भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति, 32 वर्षीय व्यक्ति की नाले में डूबने से हुई मौत

कर्नाटक, एजेंसी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई मूसलाधार बारिश के चलते एक और मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान 32 वर्षीय लोकेश के रूप में हुई है। लोकेश कथित रूप से फिसलने और उसमें गिरने के बाद एक तूफानी नाले में डूबने से मौत हो गई। उसका शव घटनास्थल से 5 किमी दूर मिला था। केम्पापुरा अग्रहारा थाने में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है।

#WATCH | Karnataka: A 32-year-old man in Bengaluru, identified as Lokesh, died after drowning in a stormwater drain after allegedly slipping and falling in it. His body was found 5km away from the spot. A case of unnatural death registered at Kempapura Agrahara Police Station. pic.twitter.com/glphoAAU0m— ANI (@ANI) May 23, 2023