तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर, डिंडीगुल में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर के 100 से ज्यादा घरों में घुसा पानी

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते पुलियामपट्टी स्थित श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी शिविर पानी से भर गया, जिसके चलते शिविर के 100 से अधिक घर जलमग्न हो गए हैं और पीड़ित परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

हालात का जायजा लेने शनिवार को मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर एस. दुर्गा मूर्ति ने प्रभावित लोगों से बातचीत की और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे लोग निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर ने प्रभावित लोगों से बातचीत की ताकि उनकी परेशानियों को समझा जा सके और जलभराव के स्तर का जायजा लिया जा सके। वहां रहने वालों ने बताया कि बारिश का पानी तेजी से जमा होने लगा, जिससे घर जलमग्न हो गए और परिवारों को अपने बच्चों और सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा।

खुले कुएं के कारण बढ़ गया खतरा स्थानीय लोगों के अनुसार, जल निकासी के रास्ते बंद होने और जलाशयों के उफनने से हालात बिगड़ गए। रिहायशी इलाके के पास स्थित 40 फीट गहरा खुला कुआं लबालब भरने से तेज बारिश के दौरान सुरक्षा को लेकर खतरा और बढ़ गया।