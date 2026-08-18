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क्या होता है एक्जिम ऑपरेशन, भारत को कैसे मिलेगा बड़ा फायदा?

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:32 PM (IST)

विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर आयात-निर्यात (एक्जिम) परिचालन शुरू हो गया है, जिससे विदेशी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर भारत की निर्भरता कम होगी।

विझिंजम सीपोर्ट पर आयात-निर्यात परिचालन पूर्ण रूप से शुरू

विझिंजम सीपोर्ट पर आयात-निर्यात परिचालन पूर्ण रूप से शुरू

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डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम के विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट से आयात-निर्यात (एक्जिम) आपरेशन पूर्ण रूप से शुरू हो गया है। इससे न केवल विदेशी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी बल्कि देश के समुद्री व्यापार को भी नई ऊंचाई मिलने की संभावना है।

विझिंजम से एक्जिम आपरेशन की शुरुआत मंगलवार को केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, राज्य के उद्योग मंत्री पीके कुन्हालीकुट्टी, केंद्र सरकार के समुद्री प्रशासन के महानिदेशक श्याम जगन्नाथम और अन्य की मौजूदगी में हुई।

विदेशी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद

सतीशन ने कहा, 'यह हमारे लिए गर्व का क्षण है और विझिंजम अब दुनिया के लिए एक गेटवे है।' जबकि भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट आपरेटर अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनामिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक अश्वनी गुप्ता ने कहा कि यह एक नए गेटवे की शुरुआत है, जो केरलम की प्रतिभा, देश के उद्यम और करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है।

उन्होंने कहा कि विझिंजम में किया गया निवेश केरलम और वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये होने वाले विकास के प्रति अदाणी ग्रुप की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

क्या है एक्जिम ऑपरेशन और कितने हैं फायदे?

एक्जिम आपरेशन का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेवाओं के बीच ट्रांसशिपमेंट के अलावा देश से निर्यात या आयात होने वाले कार्गो को संभालना है। विझिंजम में एक्जिम आपरेशन शुरू होने का महत्व भारत के समुद्री व्यापार की कार्यक्षमता से जुड़ा है।

इससे विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर निर्भरता कम करने, ट्रांजिट समय घटाने और सप्लाई चेन की कार्यक्षमता बेहतर करने में मदद मिल सकती है। वर्तमान में भारत के 75 प्रतिशत से ज्यादा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कार्गो को विदेशी बंदरगाहों के जरिये संभाला जाता है। इससे लाजिस्टिक्स लागत और ट्रांजिट समय बढ़ता है।