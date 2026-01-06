Language
    बेंगलुरु की इमारतों पर लटकती है इस वायरल महिला की तस्वीर, पहचान ढूंढने में लग गया सोशल मीडिया मगर...

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:49 PM (IST)

    बेंगलुरु की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है। एक यूजर ने इसकी पहचान जानने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो लाखों बार देखा ...और पढ़ें

    यह पोस्ट बेंगलुरु में रहने वाली एक मराठी महिला ने की है

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु और उससे बाहर के इलाकों में कंस्ट्रक्शन साइट पर एक महिला की तस्वीर लटकी हुई दिखाई देती है। भले ही अभी तक किसी ने इस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन एक यूजर की पोस्ट के बाद यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। यह पोस्ट बेंगलुरु में रहने वाली एक मराठी महिला ने की है।

    यूजर ने बताया कि जब भी वह राज्य में कहीं यात्रा करती थी, तो उसे साड़ी पहने एक महिला की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। उसकी आंखों में काजल लगा हुआ होता था और यह तस्वीर इमारतों से लटकी रहती थी। यूजर ने इस पोस्टर में दिख रही महिला की पहचान पता करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ।

    पोस्ट पर आने लगे कमेंट

    इसके बाद उनसे इसके बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। यूजर ने लिखा, 'मुझे यह महिला कर्नाटक में, बेंगलुरु के बाहर, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह दिखती है। मैंने इसके बारे में जानने के लिए गूगल लेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई डिटेल नहीं मिली। यह कौन है?'

    5 जनवरी को की गई यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। इसे अब तक 32 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। एक यूजर ने लिखा, 'यह कंस्ट्रक्शन साइट के लिए नजरबट्टू है।' वहीं दूसरे ने लिखा कि इसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बुरी नजर से बचाने के लिए लटकाया जाता है।

    एक अन्य यूजर ने एआई की मदद से महिला का पता लगाने का दावा किया। एआई ने महिला की पहचान कर्नाटक की यूट्यूबर निहारिका राव के रूप में की। दावा है कि 2023 के एक वायरल वीडियो क्लिप में उनके हैरान करने वाले एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर एक मीम बन गए और तब से लोग इस तस्वीर को बुरी नज़र से बचाने के लिए 'दृष्टि गोम्बे' ताबीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

