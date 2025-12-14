नगर निकाय चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद केरल के कई इलाकों में हिंसा, UDF की शोभायात्रा पर फेंके गए पत्थर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में 13 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद विभिन्न स्थानों, विशेषकर उत्तरी जिलों में हिंसा भड़क उठी। कोझिकोड जिले के एरामाला में शनिवार रात भर तनाव का माहौल बना रहा।
यहां कांग्रेस कार्यालय 'इंदिरा गांधी भवन' पर कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया। एडाचेरी थाने में दर्ज एफआइआर के अनुसार, लगभग 200 लोग हथियार लेकर कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े और इमारत में तोड़फोड़ की, जिससे लगभग पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ।
पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस ने बताया कि हमले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचा। इसके तुरंत बाद यूडीएफ कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए जिससे स्थिति और बिगड़ गई। एक अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के बाद स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मराड में एक और हिंसक घटना की सूचना मिली है।
यहां यूडीएफ की विजय शोभायात्रा पर कथित तौर पर पत्थर फेंके गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी में यूडीएफ कार्यकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को ले जा रही एक कार पर लगभग 40 माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
