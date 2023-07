Manipur Violence: मणिपुर में एक सप्ताह बाद फिर हिंसा, ग्राम रक्षा बल पर हमला; गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत

मणिपुर के कांगपोकपी जिले के लाइमाटन थांगबुह गांव में हथियारों से लैस हमलावरों ने ग्राम रक्षा बल पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्राम रक्षा बल लोगों की सुरक्षा में तैनात था। ये घटना रविवार सुबह की है। हालांकि अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। असम राइफल्स के मौके पर पहुंचने के बाद हमलावर भाग निकले।

मणिपुर में एक सप्ताह बाद फिर हिंसा। (File Photo)

HighLights मणिपुर के कांगपोकपी जिले में ग्राम रक्षा बल पर हमला। कांगपोकपी जिले में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत। मणिपुर में अब तक 160 से अधिक मौतें।

इंफाल, पीटीआई। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के लाइमाटन थांगबुह गांव में हथियारों से लैस हमलावरों ने ग्राम रक्षा बल पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्राम रक्षा बल लोगों की सुरक्षा में तैनात था। ये घटना रविवार सुबह की है। हालांकि, अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत जानकारी के अनुसार, मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के बाद गांव से महिलाओं और बच्चों को चुराचांदपुर ले जाया जा रहा था। उनलोगों की सुरक्षा में ग्राम रक्षा बल तैनात थे, जब यह घटना घटी। बता दें कि रविवार को करीब 30 लोग एक पहाड़ी पर चढ़ गए और ग्राम रक्षा बल के सदस्यों पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। असम राइफल्स के मौके पर पहुंचने के बाद हमलावर भाग निकले। मणिपुर में एक सप्ताह बाद फिर हिंसा मालूम हो कि मणिपुर में तीन मई से जातीय झड़पें हो रही हैं और अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि, मणिपुर में पिछले सप्ताह हिंसा में कमी आई और शांति देखने को मिली थी, लेकिन शनिवार को इंफाल पश्चिम में नारा मारिंग महिला की हत्या के साथ शांति भंग हो गई। पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

