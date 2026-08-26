कर्नाटक के विजयपुरा में दिल दहला देने वाली वारदात, भूतनाल झील में मिले मां और 5 मासूम बच्चों के शव

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा शहर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। विजयपुरा के बाहरी इलाके में स्थित भूतानाल झील में बुधवार को एक मां और उसके पांच बच्चे मृत पाए गए। यह मामला आत्महत्या का हो सकता है। हालांकि, मौत के कारण के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन छह लोगों ने आत्महत्या की या वे किसी अपराध का शिकार हुए। मृतकों की पहचान शोभा जलगेरी और उनके बच्चे विद्या (14), सुवर्णा (14), गौदेश (10), विकास (5) और सानिका (7) के तौर पर हुई है। ये परिवार विजयपुरा जिले के टिकोटा तालुक के तोरावी गांव का रहने वाला था।

5 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक (SP) लक्ष्मण निंबार्गी के बताया, 'पुलिस को बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे सूचना मिली कि भूतानाल झील में छह शव तैरते हुए पाए गए हैं। पुलिसकर्मी और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मृतकों की पहचान करने की कोशिश शुरू की।'

पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया, 'शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि सोमवार को विजयपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में इन छह लोगों के लापता होने का मामला दर्ज किया गया था। यह शिकायत शोभा के पति भीमराय ने दर्ज कराई थी।'

जांच में पता चला है कि 24 अगस्त को शोभा का अपने पति से झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि उसने अपने पति से कहा था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी और अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे देगी।

एसपी ने आगे बताया कि झगड़े के बाद शोभा सुबह करीब 6 बजे घर से निकली और शुरुआत में अपने चार बच्चों को साथ ले गई। बाद में वह एक आवासीय स्कूल गई, जहां उसका एक और बेटा पढ़ता था (जिसे सुनने में दिक्कत थी) और उसे भी अपने साथ ले गई।

पुलिस ने परिवार की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लोकेशन का पता नहीं चल सका क्योंकि शोभा का मोबाइल फोन घर पर ही छूट गया था। आत्महत्या की आशंका पुलिस अभी इस घटना को संदिग्ध आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, हालांकि मौत की असल वजहों का अभी पता नहीं चल पाया है। निंबार्गी ने कहा कि पहली नजर में आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन मौत की वजह और तरीका पोस्टमार्टम के बाद ही पक्का हो पाएगा।