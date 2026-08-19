'कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन में ना जाएं छात्र', विजय सरकार ने वापस लिया आदेश

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों को विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल होने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यह निर्देश वापस ले लिया।

कॉलेजिएट एजुकेशन निदेशालय (DCE) द्वारा जारी किए गए ये उपाय वामपंथी पार्टियों और तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर किए गए थे। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने खुद छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि छात्रों को विरोध करने का मौलिक अधिकार है, भले ही उनकी राय गलत हो सकती है।

'सरकार ने वापस लिया आदेश' मंगलवार को जारी एक आदेश में कॉलेज शिक्षा की संयुक्त निदेशक सिंथिया सेल्वी पी ने बताया कि विभाग के 17 अगस्त के पिछले आदेश को वापस ले लिया गया है। यह आदेश राज्य भर के सभी सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेजों के प्रिंसिपलों को जारी किया गया था।