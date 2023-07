Kerala News: शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी और एंबुलेंस में जोरदार टक्कर, चालकों के खिलाफ मामला दर्ज

केरल, एजेंसी। केरल में बीते गुरुवार को शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी के काफिले के एक एस्कॉर्ट जीप ने एक एंबुलेंस को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक मरीज समेत तीन लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में एंबुलेंस और पुलिस वाहन के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

दरअसल, केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के काफिले की एक एस्कॉर्ट ने चौराहे पर एक एंबुलेंस को टक्कर मार दी थी। जिसके बाद एंबुलेंस वहीं पलट गई और उसमें एक मरीज समेत दो लोग घायल हो गए। इसके साथ ही, जीप ने वहां मौजूद एक बाइक को भी टक्कर मारी। हालांकि, उस बाइक पर सवार किसी को चोट नहीं आई।

एंबुलेंस पलटने के बाद कुछ दूर जाकर गिरी। वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्यूटी पर तैनात था, जो चोटिल होने से बच गया। यह पूरी घटना चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

#WATCH | Kollam, Kerala: Case registered against drivers of an ambulance and Police vehicle after the ambulance collided with Kerala Education Minister V Sivankutty's pilot vehicle.

3 people who were inside the ambulance were injured in the incident pic.twitter.com/LX2X8BUFwc— ANI (@ANI) July 13, 2023