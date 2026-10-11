फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री पर भड़की VHP, हिंदू परंपराओं को नीचा दिखाने का आरोप; बताया आस्था का हत्यारा
विश्व हिंदू परिषद ने फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री की हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर टिप्पणी के लिए आलोचना की, उन्हें कृतघ्न बताया। ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धार्मिक गतिविधियों के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री की आलोचना की। परिषद ने उन्हें कृतघ्न बताते हुए आरोप लगाया कि वह उसी आस्था के हत्यारे बन गए हैं, जिसने उनकी सफलता में योगदान दिया।
विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने रविवार को एक्स पर पोस्ट में कहा कि हिंदू समाज के समर्थन से सफल होने वाले लोगों को उसी आस्था और परंपराओं के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की।
बंसल ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अग्निहोत्री हिंदू धार्मिक गतिविधियों—कुंभ, तीर्थयात्राओं, मंदिरों, संतों या भजन-समागमों—में भी दोष निकालने की हद तक चले जाएंगे।
अग्निहोत्री की ताजा आलोचना बुधवार को की गई उनकी उस टिप्पणी के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म पर कर लगाने से भारत रातोंरात दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। उन्होंने विभिन्न धार्मिक गतिविधियों की आलोचना भी की थी।
बंसल ने अपनी पोस्ट में कहा, 'फिल्मी दुनिया के इस विवेक अग्निहोत्री को देखिए... हिंदू तीर्थयात्राओं पर कर लगाने के पैरोकार। यह सज्जन कितनी दूर निकल गए हैं। ये लोग इतनी जल्दी कृतघ्न हो जाएंगे कि जिस आस्था ने इन्हें ऊपर उठाया, उसी के हत्यारे बन जाएंगे—शायद किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी!'
उन्होंने अग्निहोत्री पर हिंदू धार्मिक गतिविधियों की बार-बार आलोचना करने और उनमें खामियां निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने अग्निहोत्री के पालतू कुत्ते के जिक्र पर भी तंज कसा और आरोप लगाया कि फिल्मकार हिंदू धार्मिक गतिविधियों को लेकर उठाई गई चिंताओं से ज्यादा अपने कुत्ते को लेकर चिंतित हैं।
विहिप प्रवक्ता ने अन्य धर्मों की संस्थाओं से जुड़े कथित अभावों और विवादों पर अग्निहोत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और उनसे हिंदू धर्म को लेकर अपने रुख पर विचार करने को कहा।
बंसल ने कहा, 'अग्निहोत्री जी, क्या आप खुद हिंदू नहीं हैं? या सिर्फ नाम के हिंदू हैं?” उन्होंने फिल्मकार से दूसरी सभ्यताओं के सामने “हीन महसूस' करने के बजाय भारत की सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान, मूल्यों और परंपराओं पर गर्व करने का आग्रह किया।