भोपाल: VIP रोड पर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में टकराईं गाड़ियां, 4-5 बाइक सवार घायल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के साथ एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है।

शहर के प्रसिद्ध और व्यस्त वीआईपी (वीआईपी) रोड पर यह दुर्घटना हुई, जिसमें करीब 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मोड़ पर अचानक लगी ब्रेक, मची चीख-पुकार पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, असदुद्दीन ओवैसी का काफिला वीआईपी रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान एक व्यस्त मोड़ पर काफिले के आगे चल रहे वाहनों ने अचानक ब्रेक लगा दी।

ब्रेक लगते ही काफिले के पीछे चल रही गाड़ियां और उनके साथ चल रहे कुछ बाइक सवार आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी अचानक और तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर चीख-पुकार मच गई।