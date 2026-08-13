गजब का चोर... नहाया, कॉफी बनाई और किया लुंगी डांस, फिर कर दिया ये कांड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सामान्य तौर पर ऐसी बात सामने आती है कि चोर कहीं चोरी करने जाता है और सामान लेकर फरार हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चोर किसी जगह जाए और डांस करे, वहां पर नहाए भी, फिर उसके बाद चोरी करके जाए।

वाराणसी से ही एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक चोर ऑटोमोबाइल शोरूम आता है और वहां पर चार घंटे से ज्यादा समय रुकता है। इसके बाद 4.71 लाख रुपये की बाइक लेकर भाग जाता है। चोर ने चोरी करने से पहले क्या-क्या किया? चोर ने चोरी करने से पहले डांस किया, नहाया, यहां तक कि कॉफी भी पी। इस हैरान करने वाली घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी शोरूम के अंदर जाता है और मशहूर बॉलीवुड सॉन्ग 'लुंगी डांस' पर डांस करता हुआ नजर आता है। सूत्रों के मुताबिक, चोर मोटरसाइकिल शोरूम में करीब साढ़े चार घंटे तक रहा। इस दौरान उसने आराम से अपने लिए कॉफी बनाई और पी। वो शोरूम में नहाया भी, फिर उसने अपने कपड़े सुखाए और गाने पर डांस भी किया।