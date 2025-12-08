सांप्रदायिक एजेंडे के तहत तोड़ा गया 'वंदे मातरम्'!, बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्यों विवाद का कारण बना ये गीत? 

जेएनएन, नई दिल्ली। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बना 'वंदे मातरम्' गीत अब भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद का कारण बन गया है। बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में लिखे गए इस गीत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने 1937 में सांप्रदायिक एजेंडे के तहत इस गीत के संक्षिप्त संस्करण को अपनाकर गीत और देश का अपमान किया है।

संन्यासी विद्रोह पर आधारित यह गीत पहली बार बंकिम चंद्र के 1882 के उपन्यास 'आनंदमठ' में प्रकाशित हुआ था। इस गीत के ऊपर के दो छंद मातृभूमि का गुणगान करते हैं, जबकि नीचे के छंद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हिंदू संन्यासियों के विद्रोह और 1770 के बंगाल अकाल से संबंधित हैं। इनमें मातृभूमि को देवी के रूप में दर्शाया गया है।

कांग्रेस ने कौन से श्लोक छोड़े और क्यों 1937 में नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने फैजपुर में राष्ट्रीय सभाओं के लिए इस गीत के केवल पहले दो छंदों का ही उपयोग करने का निर्णय लिया। बाद के छंदों में, खासकर अंतिम दो छंदों में हिंदू देवियों का उल्लेख होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। तर्क यह था कि हिंदू देवियों के प्रत्यक्ष संदर्भ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों को पसंद नहीं आए।