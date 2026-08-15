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केरल में वंदे मातरम् विवाद गरमाया, बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:43 PM (IST)

केरल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम् शामिल न करने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम् को शामिल नहीं करने पर विवाद।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम् को शामिल नहीं करने पर विवाद।

HighLights

  1. केरल स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम् शामिल नहीं किया गया।

  2. भाजपा ने यूडीएफ सरकार पर चरमपंथी संगठनों के दबाव का आरोप लगाया।

  3. भाजपा ने सरकार के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की घोषणा की।

डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम में शनिवार को उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जब राज्य सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम् को शामिल नहीं किया गया। भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार पर चरमपंथी संगठनों के दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया।

भाजपा ने कहा कि वह इस असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ सरकार के विरुद्ध कानूनी और राजनीतिक लड़ाई शुरू करेगी। भाजपा नेता शान जॉर्ज ने कहा कि केरलम के लोगों ने मुख्यमंत्री वी डी सतीशन को जमात-ए-इस्लामी के इशारों पर झुकते हुए देखा है।

उन्होंने आरोप लगाया, हमें इस बात का पूरा यकीन था, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है। पिछले एक साल से मुख्यमंत्री केरलम में खुलेआम और गुप्त रूप से जमात-ए-इस्लामी और भारत विरोधी ताकतों के साथ अवैध संबंध बनाए हुए हैं।

जॉर्ज ने कहा कि भाजपा को आधिकारिक समारोह में वंदे मातरम् गाए जाने की उम्मीद थी और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बुनियादी शिष्टाचार का पालन नहीं किया।

उन्होंने सामान्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए दावा किया कि उनमें कहा गया है कि वंदे मातरम् गाना अनिवार्य नहीं है।

उन्होंने कहा, “मुझे आदेश नहीं मिला है, लेकिन अगर किसी अधिकारी ने ऐसा आदेश जारी किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस अधिकारी को परिणाम भुगतने होंगे।” जॉर्ज ने कहा कि भाजपा ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी जो इस राष्ट्र के देशभक्ति गीत का अपमान करता है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)