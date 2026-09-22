कहां होगी ट्रंप-पेजेश्कियान की मुलाकात? होर्मुज खोलने के संकेतों के बीच अमेरिका-ईरान में फिर बातचीत की सुगबुगाहट

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत की संभावना दिखाई देने लगी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए दोनों देशों के नेता न्यूयॉर्क में हैं और इसी बीच ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को लेकर एक प्रस्ताव सामने आने की खबर ने कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है।

रायटर्स के अनुसार, वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के हवाले से मंगलवार को खबर आई कि अगर अमेरिका सैन्य दबाव कम करता है और ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी हटाता है तो ईरान सात दिनों के भीतर होर्मुज को व्यापारिक जहाजों के आवागमन के लिए खोल सकता है।

बताया गया कि यह प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिये पहले ही अमेरिका तक पहुंचाया जा चुका है और इसके साथ दोनों देशों के बीच स्थायी रूप से शत्रुता खत्म करने के लिए बातचीत फिर शुरू करने की पेशकश भी की गई है। हालांकि, बाद में ईरान की ओर से इस सात दिन में होर्मुज खोलने के प्रस्ताव की खबर को खारिज किए जाने की बात भी सामने आई।

ऐसे में फिलहाल इसे तेहरान की ओर से आधिकारिक और अंतिम प्रस्ताव मानना जल्दबाजी होगी। फिर भी यह घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच बंद पड़ी कूटनीतिक राह को फिर खोलने की कोशिशें चल रही हैं।

न्यूयॉर्क में आमने-सामने आ सकते हैं ट्रंप-पेजेश्कियान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भी पेजेश्कियान से मुलाकात की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। हालांकि, ईरानी पक्ष से संकेत है कि दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात की फिलहाल कोई तय योजना नहीं है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए अधिकार दिए जाने की बात कही गई है।

एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बातचीत के दरवाजे खुले होने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पेजेश्कियान ईरान में अंतिम निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अमेरिकी पक्ष ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानता है।

तेहरान की शर्त: दबाव कम हो, तभी बातचीत आगे बढ़े ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिका को यह स्पष्ट करना होगा कि वह पश्चिम एशिया संकट का समाधान कूटनीतिक तरीके से चाहता है। इसके बाद बातचीत की प्रक्रिया और उसकी समय सीमा तय की जा सकती है। तेहरान का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा दोनों देशों के बीच बातचीत दोबारा शुरू करने का महत्वपूर्ण मंच बन सकती है।