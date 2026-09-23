'गरबा के दौरान विधर्मियों के साथ भाग जाती हैं साढ़े चार लाख हिंदू लड़कियां', भाजपा विधायक का विवादित बयान

जेएनएन, इंदौर। भाजपा की महू से विधायक एवं मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने मंगलवार को गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कहते हुए बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में तथ्य सामने आए थे कि देशभर में गरबा आयोजनों के दौरान औसतन साढ़े चार लाख लड़कियां मुस्लिमों (अधर्मियों) के साथ भाग जाती हैं।

इंदौर में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊषा ठाकुर ने कहा कि इन सभी विसंगतियों से बेटियों को बचाना और जागरूक करना जरूरी है। शक्ति की साधना का वास्तविक स्वरूप लोगों के सामने लेकर जाना जरूरी है। दुर्गा उत्सव साधना का पर्व है। यह कोई प्रदर्शन या नृत्य मंडली नहीं है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के कठोर कानून से हमारी बेटियों के जीवन की सुरक्षा का दायरा बढ़ा।