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    'अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को रणनीतिक कदम उठाने की जरूरत', विशेषज्ञ ने किया आगाह

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 07:17 PM (GMT+05:30)

    अमेरिकी सीनेट के नए 'रूस प्रतिबंध विधेयक' से भारत-अमेरिका संबंधों पर चिंताएं बढ़ी हैं, जिसमें रूसी तेल आयात पर 100% टैरिफ का प्रावधान है। ...और पढ़ें

    भारत-अमेरिका संबंध।

    भारत-अमेरिका संबंध।

    HighLights

    1. अमेरिकी सीनेट का रूस प्रतिबंध विधेयक भारत-अमेरिका संबंधों पर चिंता बढ़ा रहा है।

    2. विशेषज्ञों ने भारत को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की सलाह दी।

    3. विधेयक में रूसी कच्चे तेल आयात पर 100% टैरिफ का प्रावधान है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के सीनेट द्वारा पारित नए 'रूस प्रतिबंध विधेयक' ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है। यह विधेयक रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करने वाले शीर्ष देशों, जिनमें भारत और चीन शामिल हैं, पर सौ प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रविधान करता है। इस कदम ने भारत-अमेरिका के भावी रिश्तों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

    विदेश नीति विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि यह केवल एक तात्कालिक तनाव नहीं, बल्कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक स्थायी बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने इस विधेयक की आलोचना करते हुए इसे अमेरिकी कानूनों के 'एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल' (देश की सीमाओं के बाहर) इस्तेमाल का एक बड़ा उदाहरण बताया है।

    चीन की तर्ज पर अमेरिका से भी 'डी-रिस्किंग' की जरूरत

    अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन का मानना है कि भारत को अब इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि यह केवल एक अस्थायी समस्या है। सरीन के अनुसार, "भारत को जिस प्रकार चीन से आर्थिक जोखिम कम करने की जरूरत पड़ी, ठीक वैसे ही अब अमेरिका से भी डी-रिस्किंग शुरू करनी होगी।

    समाप्त हो सकता है आर्थिक संबंधों का अस्तित्व

    डोनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में और शायद उनके बाद भी, अमेरिका एक प्रतिकूल शक्ति बना रह सकता है। यदि सौ प्रतिशत टैरिफ जैसे कड़े कदम लागू होते हैं, तो आर्थिक संबंधों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

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    पूर्व राजनयिक महेश सचदेव ने इस विधेयक को अमेरिकी कानूनों के 'क्षेत्राधिकार से बाहर लागू करने' का प्रत्यक्ष उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे बड़े उपभोक्ताओं को रूसी ऊर्जा से अलग करने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच जाएगी।

    भारत को संयक रखने की जरूरत

    सीनेट में भारी बहुमत, लेकिन अंतिम राह आसान नहीं हालांकि, पूर्व राजनयिक के.पी. फैबियन ने भारत को संयम बरतने की सलाह दी है। सीनेट में 86-11 के भारी बहुमत से पारित होने के बावजूद, इस विधेयक को अभी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की मंजूरी मिलना बाकी है।

    फैबियन का तर्क है कि यदि ट्रंप ये टैरिफ लागू करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसे सुस्त होती अमेरिकी अर्थव्यवस्था झेल नहीं पाएगी। यह घटनाक्रम साफ इशारा करता है कि भारत को अपनी विदेश नीति में नई रणनीति और सतर्कता अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।