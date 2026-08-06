'भारत में नहीं चलेगा अमेरिका का कानून ', एल्गोरिदम और नियमों पर केंद्र की Meta को दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पीएम मोदी का वीडियो हटाने को लेकर मेटा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को भी यह विवाद जारी रहा। मेटा की ग्लोबल टीम ने भारतीय कानूनों के पालन को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत की।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, मेटा की ग्लोबल टीम के तीन-चार दिन और भारत में रहने की उम्मीद है। इस दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी और बैठकें होंगी। इन बैठकों में WhatsApp से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

भारत में नहीं चलेगा अमेरिकी कानून: केंद्र सरकार मेटा के एल्गोरिदम, कंटेंट मॉडरेशन, नियमों के पालन के तरीकों, चेक एंड बैलेंस और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांग रही है। इसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) और डीपफेक कंटेंट से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम भी शामिल हैं।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, केंद्र के अधिकारीयों ने कहा कि भारत में अमेरिकी कानूनों के आधार पर प्लेटफॉर्म नहीं चलाए जा सकता है। ये तकनीकी मामले हैं हर पहलू को समझना जरूरी है।' उन्होंने आगे कहा, 'सभी संस्थानों की तरह, सभी प्लेटफॉर्म की भी समाज और कानून के प्रति जिम्मेदारी होती है।'

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