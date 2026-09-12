मणिपुर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, लोकतक झील में लिया बोट राइड का आनंद

डिजिटल डेस्क, इंफाल। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर इन दिनों दो दिवसीय दौरे पर मणिपुर में हैं। ऐसे में आज यानी शनिवार को गोर ने राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील 'लोकतक झील' का दौरा किया और वहां बोट राइड का आनंद लिया। इस दौरान उनके साथ कोलकाता में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास की महावाणिज्य दूतावास कैथी जाइल्स-डिएज भी मौजूद थीं।

बता दें कि इससे पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचने पर अमेरिकी राजदूत ने शुक्रवार शाम को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह से अलग-अलग मुलाकात की। राज्यपाल के साथ बैठक में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया।

सीएम वाई खेमचंद से क्या हुई बातचीत? इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात को लेकर सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मणिपुर के विकास और भविष्य के विजन पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को बढ़ावा देने पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने उन्हें आगामी 'मणिपुर संगई महोत्सव' में शामिल होने का विशेष निमंत्रण भी दिया है।