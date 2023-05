अमेरिकी राजदूत गार्सेटी ने भारत और यूएस के रक्षा सहयोग पर दिया जोर, कहा- 'हम चाहते हैं कि इंडिया रहे सुरक्षित'

नई दिल्ली, एएनआई। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर बोलते हुए भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा, "हम भारत की सुरक्षा की परवाह करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे और हम भारत-प्रशांत को सुरक्षित बनाने के लिए भारत के साथ काम करना चाहते हैं।" अमेरिकी राजदूत, एरिक गार्सेटी ने 26/11 के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बोलते हुए कहा कि अदालत ने आदेश दिया है कि यह प्रत्यर्पण होना चाहिए और यह मेरी भी अपेक्षा है।

