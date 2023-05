UPSC 2022 Result: पीएम मोदी ने असफल उम्मीदवारों के लिए लिखा खास संदेश, बोले- निराशा को समझता हूं

नई दिल्ली, एएनआई। UPSC 2022 Result: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में सफल उम्मीदवारों को बधाई दी। साथ ही, जो उम्मीदवार इस बार सफल नहीं हो पाए, उनके लिए पीएम मोदी ने खास संदेश लिखा।

पीएम मोदी ने कहा कि वह उन लोगों की निराशा समझते हैं, जो UPSC में सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि आगे और प्रयास होंगे और आपके कौशल और ताकत को प्रदर्शित करने के लिए कई विविध अवसर भी मिलेंगे।

Congratulations to those youngsters who have cleared the Civil Services Exams. My best wishes for a fruitful and satisfying career ahead. This is a very exciting time to be serving the nation and bringing a positive difference in the lives of people.

पीएम मोदी ने सफल नौजवानों को बाधाई देते हुए कहा, ''यूपीएससी पास करने वाले नौजवानों को बधाई। आगे एक फलदायी और संतोषजनक भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। यह देश की सेवा करने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत ही रोमांचक समय है।''

I understand the disappointment of those who couldn’t clear the Civil Services Exams. Not only will there be more attempts to avail but also India offers several diverse opportunities to showcase your skills and strengths. Wishing you the very best.— Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2023