'क्या टीचर का नकल करने पर डांटना जातिसूचक गाली है', IIT बॉम्बे सुसाइड केस को लेकर शिक्षाविदों ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आईआईटी बॉम्बे के पवई परिसर में द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या से हुई मौत के बाद देश भर के शिक्षाविदों का कहना है कि वे न केवल इस त्रासदी से परेशान हैं बल्कि इसके बाद सामने आने वाले सच्चाई के कई संस्करणों से भी परेशान हैं।

कई आईआईटी के प्रमुखों और वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने कहा कि एक युवा जीवन को खोने के बाद भावनाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि संस्थानों ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं और आईआईटी बॉम्बे में सहकर्मियों से उन्होंने जो सीखा है, उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पालन किया गया है।

प्रोफेसर डूला को लेकर फैकल्टी में बेचैनी जिस तरह से प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला जांच के दायरे में आए उसे लेकर फैकल्टी के बीच भी बेचैनी थी। एक आईआईटी के निदेशक ने कहा, ''ऐसी सभी घटनाओं में सच्चाई सबसे बड़ी दुर्घटना बन जाती है।'' उन्होंने कहा कि जबकि फैकल्टी सदस्यों ने डूला के लिए सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन आईआईटी छात्रों द्वारा सामना किया जाने वाला दबाव अक्सर कक्षा और संस्थान से परे तक बढ़ जाता है।

'इसे जातिवादी गाली नहीं माना जा सकता' एक अन्य आईआईटी निदेशक ने कहा कि आईआईटी में अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं शायद ही कभी यांत्रिक या समान रूप से दंडात्मक होती हैं। निदेशक ने कहा, "आईआईटी बॉम्बे जैसे अधिकांश आईआईटी में एक समान दंडात्मक नीति नहीं है। छात्रों को अपना मामला पेश करने का मौका दिया जाता है। उसी समय एक संकाय सदस्य माता-पिता की तरह किसी छात्र को नकल जैसे नियम तोड़ते हुए पाए जाने पर फटकार लगा सकता है। इसे अपने आप में जातिवादी गाली नहीं माना जा सकता है।"

खड़ा हुआ बड़ा सवाल संकाय सदस्यों ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि संस्थान शैक्षणिक मानकों को कैसे बरकरार रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गंभीर संकट के क्षणों में छात्रों को पर्याप्त सहायता मिले।

आईआईटी मद्रास फैकल्टी एसोसिएशन ने एक बयान में यह जांच करने के लिए जांच का आह्वान किया कि क्या शैक्षणिक कदाचार से निपटने की प्रक्रियाओं ने छात्रों को तीव्र तनाव के क्षणों में पर्याप्त सहायता, परामर्श और सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं ताकि ऐसी स्थितियों को ईमानदारी और करुणा दोनों के साथ संभाला जा सके।

'मामले को अकेले आईआईटी हल नहीं कर सकता' आईआईटी बॉम्बे के एक संकाय सदस्य ने कहा कि परिसर में कई त्रासदियों के बाद जाति बार-बार चर्चा में आई है, जिससे पहले से ही जटिल स्थितियां और भी अधिक संवेदनशील हो गई हैं। संकाय सदस्य ने कहा, "यह एक संवेदनशील मुद्दा है लेकिन यह एक बड़ा सामाजिक मामला है जिसे अकेले आईआईटी हल नहीं कर सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे सहयोगियों ने हमें बताया है कि विभाग के प्रमुख को सूचित करने सहित सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया गया था लेकिन जिस तरह से स्थिति को संभाला गया है उसमें असंतुलन रहा है। यदि छात्र की भलाई को मूल्यांकन और मूल्यांकन के साथ जोड़ा जाता है तो हम परीक्षण कैसे करेंगे?"

हालांकि यह बहस जारी है, अन्यत्र परिसरों ने सीधे छात्रों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। कई आईआईटी में मध्य सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं, निदेशकों ने छात्रों को संदेश भेजकर याद दिलाया है कि एक परीक्षा एक लंबी शैक्षणिक यात्रा में केवल एक क्षण है।