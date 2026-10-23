MLC Election Live: यूपी-बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की 28 सीटों पर MLC चुनाव, वोटिंग शुरू
MLC Election Live Updates: उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र 5 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। यहां चुनाव से जुड़ा हर लाइव अपडेट जानिए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की कुल 28 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 11 सीटें, बिहार की 8 सीट, कर्नाटक की 4 सीट और महाराष्ट्र 5 सीटें हैं।
यूपी-बिहार से कर्नाटक और महाराष्ट्र में MLC चुनावों के लिए मतदान आज शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा। यहां इस चुनाव से जुड़ी हर जानकारी का लाइव अपडेट जानिए।
Bihar MLC Election 2026 Live: बिहार में 150 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार MLC चुनाव में कुल 9,33 मतदाता केंद्रों पर 5,32,847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 3,86,199 पुरुष, 1,46,611 महिलाएं तथा 37 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।
UP MLC Election 2026 Live: उत्तर प्रदेश में 72 जिलों में मतदान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है। इनमें पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। चुनाव मैदान में कुल 152 प्रत्याशी हैं।