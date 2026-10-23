MLC Election Live: यूपी-बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की 28 सीटों पर MLC चुनाव, वोटिंग शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की कुल 28 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 11 सीटें, बिहार की 8 सीट, कर्नाटक की 4 सीट और महाराष्ट्र 5 सीटें हैं।

यूपी-बिहार से कर्नाटक और महाराष्ट्र में MLC चुनावों के लिए मतदान आज शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा। यहां इस चुनाव से जुड़ी हर जानकारी का लाइव अपडेट जानिए।