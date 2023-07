'हैदराबाद-दिल्ली मार्ग पर हो सकता है बालेश्वर जैसा ट्रेन हादसा', अज्ञात शख्स ने रेलवे को पत्र भेजकर दी चेतावनी

रेलवे को एक गुमनाम पत्र भेजकर बालेश्वर जैसी ट्रेन त्रासदी की चेतावनी दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद-दिल्ली-हैदराबाद रेल मार्ग पर दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) को बालेश्वर जैसे ट्रेन हादसे की चेतावनी दी गई है। फिलहाल दक्षिण मध्य रेलवे अधिकारियों ने पत्र के बारे में तेलंगाना पुलिस को सूचित किया है और इस मामले में जांच शुरू हो गई है।

हैदराबाद, एजेंसी। रेलवे को एक गुमनाम पत्र भेजकर बालेश्वर जैसी ट्रेन हादसे की चेतावनी दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद-दिल्ली-हैदराबाद रेल मार्ग पर दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) को बालेश्वर जैसे ट्रेन हादसे की चेतावनी दी गई है। बालेश्वर जैसे ट्रेन हादसे की दी गई चेतावनी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) को एक पत्र भेजा गया था। इस पत्र में 'हैदराबाद-दिल्ली-हैदराबाद' रेल मार्ग पर बालेश्वर जैसे ट्रेन हादसे को लेकर चेतावनी दी गई। दक्षिण मध्य रेलवे के तहत सिकंदराबाद डिवीजन के मंडल रेलवे प्रबंधक को 30 जून 2023 को पत्र भेजा गया था। पिछले सप्ताह डाक से प्राप्त हुआ था पत्र पत्र भेजने वाले अज्ञात ने कथित रूप से हैदराबाद-दिल्ली-हैदराबाद रेल मार्ग पर अगले सप्ताह में बालेश्वर जैसे ट्रेन हादसे की संभावना का उल्लेख किया था। यह पत्र पिछले सप्ताह डाक से प्राप्त हुआ था। वहीं, दक्षिण मध्य रेलवे अधिकारियों ने पत्र के बारे में तेलंगाना पुलिस को सूचित किया है। खुफिया विभाग को सौंपा गया पत्र दक्षिण मध्य रेलवे के सूत्रों ने कहा कि पत्र पिछले सप्ताह डाक से प्राप्त हुआ था और आगे की कार्रवाई के लिए राज्य खुफिया विभाग को दिया गया है। बता दें कि 2 जून को ओडिशा के बालेश्वर में तीन ट्रेनें टकरा गई थीं, जिसमें 280 से अधिक लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

