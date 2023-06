Andhra Pradesh: 10वीं के छात्र पर पेट्रोल डालकर जलाया जिंदा, साइकिल से जा रहा था ट्यूशन; पुलिस कर रही जांच

हैदराबाद, एएनआई। आंध्र प्रदेश के उप्पलवरिपलेम गांव के 10वीं कक्षा के छात्र अमरनाथ को आज सुबह चार अज्ञात लोगों ने पीटकर आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुंटूर के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया।

स्थानीय स्कूल में 10वीं का छात्र अमरनाथ अपनी साइकिल से ट्यूशन जा रहा था, तभी रेडलापलेम के पास कुछ युवकों ने उसे रोका और पीटकर उसे आग के हवाले कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग आग बुझाने पहुंचे और उसे गुंटूर के सरकारी अस्पताल ले गए।

हालांकि, अमरनाथ ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मरने से पहले अपने बयान में लड़के ने पुलिस को बताया कि वेंकटेश्वर रेड्डी और कुछ अन्य लोगों ने उसे टॉर्चर किया था।

Andhra Pradesh | Amarnath, a class 10th student of Uppalavaripalem village, died after he was beaten up by four unidentified people and set ablaze today morning. He died at a hospital in Guntur. A case has been registered & Police teams have been deployed to arrest the accused.