हैदराबाद में प्रोटेस्ट का अनोखा तरीका, सड़क टूटने के बाद गड्ढे पर लेटा शख्स; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। बारिश के मौसम में सड़कों पर गड्ढे होने से लोगों को काफी दिक्कत होने लगती है, जिससे भारी जाम लग जाता है। हैदराबाद से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पुराने शहर की एक व्यस्त सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया।

प्रशासन का ध्यान इस गड्ढे पर दिलाने के लिए एक शख्स ने प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका अपनाया। विरोध करने वाला शख्स फिरोज गड्ढे पर ही लेट गया। गड्ढे पर लेटकर किया विरोध प्रदर्शन फिरोज ने रविवार शाम गौलीगुडा बस स्टैंड के पास इमलीबन-पुतलीबोवली रोड पर यह प्रदर्शन किया। उन्होंने गड्ढों वाली सड़कों की वजह से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को हो रही दिक्कतों को प्रशासन के सामने लाने के लिए विरोध का ये तरीका अपनाया।

फिरोज के विरोध प्रदर्शन पर लोगों का ध्यान गया, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिरोज को सड़क से हटने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि फिरोज के सड़क पर लेटने से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था।

ट्रैफिक पुलिस के बार-बार कहने के बाद भी फिरोज पीछे हटने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने आस-पास के लोगों से घटना का वीडियो बनाने को कहा ताकि अगर उन्हें वहां से हटाया जाए तो सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।

बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगली सुबह तक खराब सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। प्रशासन के सामने उठे सवाल फिरोज ने प्रशासन के सामने सवाल उठाया कि स्थानीय लोगों की बार-बार शिकायतों के बावजूद कई दिनों से इस समस्या पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया। फिरोज के इस विपरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे नगर निकाय अधिकारियों की आलोचना हुई और सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग उठी। इस मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में दक्षिणी हैदराबाद की कई सड़कों की हालत काफी खराब हो गई है, जिससे रोज आना-जाना मुश्किल हो गया है और किसी भी दुर्घटना के होने का खतरा बढ़ गया है।

बार-बार खराब हो रही सड़क आलोचना का जवाब देते हुए, GHMC के टाउन प्लानिंग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सड़क पर पहले ही तीन बार पैचवर्क (मरम्मत) किया जा चुका है, लेकिन लगातार पानी जमा रहने के कारण सड़क की सतह बार-बार खराब हो जाती है।