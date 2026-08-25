'अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी संभाले जिम्मेदारी'; गडकरी के बयान से सियासी हलचल तेज
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा कि वे अब उतना काम नहीं कर सकते जितना पहले करते थे और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है।
HighLights
गडकरी ने कहा, अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का समय।
30 साल से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय, अब कम हुई भागीदारी।
बयान संभावित कैबिनेट फेरबदल और बीजेपी बदलावों के बीच आया।
डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे अब उतना काम नहीं कर सकते जितना पहले करते थे और अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपने का समय आ गया है।
नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि हाल के दिनों में सार्वजनिक कार्यों में उनकी भागीदारी कम हुई है और अब युवा पीढ़ी को इस काम को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। गडकरी की यह टिप्पणी केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल की बढ़ती चर्चाओं के बीच आई है।
'अब नई पीढ़ी को सौंप देना चाहिए काम'
गडकरी ने बताया कि कैसे रोजमर्रा के कामों में उनकी भागीदारी कम हो गई है। उन्होंने कहा, "काम नई पीढ़ी को सौंप दिया जाना चाहिए। एक नई पीढ़ी आ गई है और पुरानी पीढ़ी उनका मार्गदर्शन कर रही है।"
गडकरी ने आगे कहा, "मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। मैंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और कई पुरस्कार भी पाए हैं लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए।"
'आने वाले सालों में बढ़ेगा काम का दायरा'
हालांकि, गडकरी ने आगे के विकास कार्यों के बारे में भी बात की और कहा कि आने वाले वर्षों में काम का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मकसद यह पक्का करना है कि महाराष्ट्र का कोई भी आदिवासी गांव बिजली से वंचित न रहे और पूरे राज्य में विकास दिखाई दे।
केंद्रीय मंत्री का यह बयान बीजेपी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव के कुछ ही दिनों बाद आया है। 2015 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद से यह इस स्तर का पहला बदलाव है।
पिछले हफ्ते ही बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की। 65 सदस्यों वाली इस टीम में 51 नए चेहरे शामिल हैं, जो संगठन में पीढ़ीगत बदलाव का बड़ा संकेत है।
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