'अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी संभाले जिम्मेदारी'; गडकरी के बयान से सियासी हलचल तेज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे अब उतना काम नहीं कर सकते जितना पहले करते थे और अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपने का समय आ गया है।

नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि हाल के दिनों में सार्वजनिक कार्यों में उनकी भागीदारी कम हुई है और अब युवा पीढ़ी को इस काम को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। गडकरी की यह टिप्पणी केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल की बढ़ती चर्चाओं के बीच आई है।

'अब नई पीढ़ी को सौंप देना चाहिए काम' गडकरी ने बताया कि कैसे रोजमर्रा के कामों में उनकी भागीदारी कम हो गई है। उन्होंने कहा, "काम नई पीढ़ी को सौंप दिया जाना चाहिए। एक नई पीढ़ी आ गई है और पुरानी पीढ़ी उनका मार्गदर्शन कर रही है।"

गडकरी ने आगे कहा, "मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। मैंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और कई पुरस्कार भी पाए हैं लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए।"