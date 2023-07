'केसीआर सरकार मुझे गिरफ्तार कर रही', तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को किया गया नजरबंद

हैदराबाद, एएनआई। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को गुरुवार सुबह पुलिस ने शमशाबाद में रोक दिया। वह शमशाबाद हवाई अड्डे से बटासिंगरम के लिए रवाना हुए थे। वह गरीबों के लिए बीआरएस सरकार की आवास योजना की एक साइट का निरीक्षण करने जा रहे थे।

जी किशन रेड्डी ने ट्वीट किया कि तेलंगाना के आरआर जिले के बटासिंगरम गांव में आवास निर्माण स्थल के दौरे से पहले तेलंगाना के भाजपा नेताओं की नजरबंदी बेहद निंदनीय है। यह एक बार फिर बीआरएस के तहत अत्याचारी शासन को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मनमानी और विपक्षी आवाज को दबाना केसीआर सरकार की पहचान बन गई है।

𝗧𝗵𝗲 𝗞𝗖𝗥 𝗚𝗼𝘃𝘁, 𝗮𝗿𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗲 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗕𝗝𝗣 𝗶𝗻 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗿𝗮𝘇𝗮𝗸𝗮𝗿 𝗿𝘂𝗹𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗥𝗦 𝗴𝗼𝘃𝘁 Our fight will last until every homeless gets home in Telangana. Our fight will continue for the people's…

किशन रेड्डी ने रचाकोंडा पुलिस आयुक्त डीएस चौहान से कहा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केसीआर सरकार मुझे गिरफ्तार कर रही है, लेकिन भाजपा को बीआरएस के रजाकर शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने से रोक नहीं सकती है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक तेलंगाना में हर बेघर को घर नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

Union Minister and Telangana BJP president G Kishan Reddy sat on the road in protest amid a downpour after being stopped by Police in Shamshabad. He was leaving for Batasingaram from Shamshabad airport to inspect the under-construction double-bedroom houses when he was…