Union Cabinet Meeting: बजट सत्र से पहले कल हो सकती है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, भाजपा मुख्यालय भी जा सकते हैं PM Modi!

एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होने वाली है। यह बैठक सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू होगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है।

मालूम हो कि यह बैठक 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 से ठीक पहले हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे भाजपा मुख्यालय भी जा सकते हैं। इस दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर सकते हैं।

Union Cabinet to meet tomorrow, 18th July at 10:30 AM: Sources