    क्या इस बार रविवार को आम बजट पेश करेगी केंद्र सरकार? बदल सकती है सालों पुरानी परंपरा, बैठक आज

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:12 AM (IST)

    केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह 1 फरवरी 2026 को पेश होने की संभावना है, जो पहली बार रविवार का दिन होगा। इस दिन गुरु रविदास जयंती ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    1 फरवरी 2026 को पेश हो सकता है बजट। फाइल फोटो

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार 1 फरवरी 2026 को बजट पेश कर सकती है। हाल के सालों में ये पहली बार होगा कि केंद्र सरकार रविवार के दिन बजट पेश करेगी।

    28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति के भाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू होने की संभावना है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में आज बजट सत्र की तारीख निर्धारित हो सकती है। इसी के साथ 1 फरवरी को बजट पेश होने की भी संभावना है।

    2017 से 1 फरवरी को पेश होता है बजट

    2017 से पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 2017 में 1 फरवरी को बजट पेश किया था, जिसके बाद से हर साल बजट 1 फरवरी को ही सामने आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करती हैं।

    1 फरवरी को है रविवार

    इस साल 1 फरवरी को रविवार का दिन पड़ रहा है और पहली बार बजट रविवार को पेश होगा। इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी है, जिसके कारण कई जगहों पर अवकाश रहेगा। रविवार को सरकारी दफ्तरों से लेकर शेयर बाजार भी बंद रहते हैं।

    शनिवार को कब-कब पेश हुआ बजट?

    केंद्र सरकार 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी करेगी, जिसके बाद 30 और 31 जनवरी को अवकाश होंगे। इससे पहले 1 फरवरी 2025 को शनिवार के दिन केंद्र सरकार अंतरिम बजट पेश किया था। 1999 के बाद पहली बार केंद्र सरकार का बजट शनिवार को आया था। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 27 फरवरी 1999 को शनिवार के दिन सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। इससे पहले बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था।

    क्यों खास है इस बार का बजट?

    2026-27 के बजट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। खासकर अमेरिका के टैरिफ से लेकर वैश्विस तनाव के बीच बजट में क्या-कुछ खास होगा? इसपर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अनुमान है कि देश की विकास दर को बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कुछ बड़े एलान कर सकती है।

