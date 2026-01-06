Language
    सुप्रीम कोर्ट ने UAPA की इस धारा को किया परिभाषित, कहा- 'आतंकी कृत्य सिर्फ अंजाम देने तक सीमित नहीं'

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की धारा 15(1)(ए) के तहत 'आतंकी कृत्य' की परिभाषा का विस्तार किया है। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ कृत्यों को अंजाम देने तक सीमित न

    News Article Hero Image

    सुप्रीम कोर्ट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत ''आतंकी कृत्य'' सिर्फ अंजाम देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो योजना, समन्वय, लामबंदी या अन्य तरह की मिलीभगत वाली कार्रवाई के जरिये ऐसे कृत्यों को अंजाम देने में योगदान देते हैं।

    यूएपीए की धारा-15 के तहत आतंकी कृत्य ऐसा कृत्य है जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुंचाने या खतरा पहुंचाने के इरादे से या भारत के लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने के इरादे से किया गया हो। हालांकि इस प्रविधान में कहा गया है कि आतंक फैलाना ''बम, डाइनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयास्त्रों या किसी अन्य माध्यम से होता है।

    अदालत ने क्या कहा?

    उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इन्कार करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 142 पन्नों के फैसले में 1967 के अधिनियम की धारा 15(1)(ए) का हवाला देते हुए ''किसी अन्य माध्यम से'' वाक्यांश पर गौर किया।

    अदालत ने कहा कि कानून का इरादा आतंक की परिभाषा को हथियारों के इस्तेमाल तक सीमित करना नहीं था, जोर सिर्फ साधन पर नहीं, बल्कि कृत्य के डिजाइन, इरादे और प्रभाव पर है। पीठ ने कहा, ''धारा-15 को सिर्फ हिंसा के पारंपरिक तरीकों तक सीमित करना इसके दायरे को अनुचित रूप से संकीर्ण करना होगा, जो इसकी स्पष्ट भाषा के विपरीत है।

    जिन साधनों से ऐसे कृत्य किए जा सकते हैं, वे सिर्फ बम, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, या अन्य पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं हैं। संसद ने जानबूझकर 'किसी भी प्रकृति के किसी अन्य माध्यम से' अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया है, जिसे व्यर्थ नहीं माना जा सकता है।''

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत 'आतंकी गतिविधि' में आवश्यक आपूर्ती में बाधा डालना भी शामिल है, जिससे आर्थिक असुरक्षा और नागरिक जीवन में अस्थिरता पैदा होती है, भले ही इस दौरान हिंसा न की गई हो।

    अदालत ने कहा कि अभियोजन का यह मामला इस आधार पर आगे नहीं बढ़ता कि विरोध प्रदर्शनों से सिर्फ यात्रियों को असुविधा हुई या पुलिस संसाधनों पर दबाव पड़ा। बल्कि इस आधार पर आगे बढ़ता है कि आंदोलन का एक जानबूझकर तरीका सोचा और लागू किया गया था। यानी रणनीतिक रूप से चुने गए मुख्य जगहों पर लगातार 'चक्का जाम' का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में आवाजाही को रोकना, जरूरी सेवाओं को बाधित करना और राज्य की प्रशासनिक क्षमता को खत्म करना था।

