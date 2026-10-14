बाल विवाह रोकने में भारत के प्रयासों की UN ने की तारीफ, बताया मिसाल

डिजिटल डेस्क, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने बाल विवाह रोकने और बालिकाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा की है। यूएन ने कहा कि इस देश ने दिखाया है कि निरंतर निवेश और बड़े पैमाने पर सामुदायिक सहभागिता से वास्तविक और सार्थक बदलाव लाया जा सकता है।

यूएन में भारत और सिएरा लियोन के स्थायी मिशनों ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर 'बालिकाओं में निवेश - हमारे भविष्य को बदलना' थीम पर एक कार्यक्रम की मेजबानी की। इस मौके पर यूनिसेफ की उप कार्यकारी निदेशक हन्नान सुलेमान ने कहा कि इस थीम का संदेश आसान लेकिन प्रभावशाली है कि जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो समाज आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा, 'भारत में किशोर उम्र के बच्चों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा किशोर-किशोरियां हैं।