भारत में ब्रिक्स सम्मेलन का मंच: दिल्ली में जुटेंगे दुनियाभर के दिग्गज, UN महासचिव गुटेरेस भी लेंगे हिस्सा
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत 12-13 सितंबर को इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
HighLights
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल।
शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता' है।
डिजिटल डेस्क, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महीने के आखिर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस साल अध्यक्ष होने के नाते, भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं के साथ-साथ विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि भी शामिल होंगे। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा कि हमें अभी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करनी है कि महासचिव लगभग 10 दिनों में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में भाग लेंगे।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय?
बता दें कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' है। भारत के 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्च-स्तरीय बातचीत हुई हैं, ताकि ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी को तीन मुख्य आधारों पर मजबूत किया जा सके। इनमें राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन कार्यक्रमों और बिजनेस-टू-बिजनेस तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने वाली पहलों के माध्यम से, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ने व्यावहारिक और विकास-उन्मुख परिणामों के जरिए ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है।