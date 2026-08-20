उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव नियमों पर SC में सुनवाई, UGC बोला- पुनर्विचार कर रहे हैं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी (UGC) के नए नियमों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में आज इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा।

यूजीसी ने बताया कि वह इन नियमों पर फिर से विचार कर रहा है और इसके लिए उसे कुछ और समय चाहिए। यूजीसी का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यूजीसी इन नए नियमों पर पुनर्विचार कर रहा है, इसलिए थोड़ा समय दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यूजीसी को चार हफ्ते के भीतर इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस हलफनामे की कॉपी दूसरे पक्षों को भी दी जाए। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया था।

समझिए विवाद की असल वजह क्या है? गौरतलब है कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नए नियम अधिसूचित किए थे। इसके बाद नियमों के नियम 3(C) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।