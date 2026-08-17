70 सवाल रिपीट और व्याकरण में गलतियां... क्या NTA ने ठेके पर दे रखी है पेपर तैयार करने की व्यवस्था?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। यूजीसी नेट के अंग्रेजी, कामर्स और समाजशास्त्र विषयों के प्रश्न पत्रों में जिस तरह से व्याकरण, नामों की गलतियां व प्रश्नों के दोहराव जैसी खामियां सामने आयी है, उससे यह सवाल खड़े हो रहे है, क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने प्रश्न पत्रों को तैयार करने की व्यवस्था को भी ठेके पर दे रखा है।

यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि एनटीए के भीतर प्रश्न पत्रों को तैयार करने का जो प्रोटोकाल है, उनमें ऐसी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। वैसे भी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में सौंपे एक हलफनामे में जो बताया है उसके तहत विशेषज्ञों की मदद से परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले प्रश्नों से पांच गुना प्रश्नों का एक बैंक तैयार किया जाता है। साथ ही उसके व्याकरण सहित कठिनाई के स्तर आदि को कई चरणों में जांचा जाता है।

150 प्रश्नों में से 70 सवाल रिपीट यह सवाल इसलिए अहम है कि एनटीए ने यूजीसी नेट के इन तीनों विषयों को परीक्षाओं को जिस आधार पर रद करने का ऐलान किया है, उनमें प्रश्न-पत्रों में व्याकरण व नामों की ढेरों अशुद्धियों के साथ ही पिछली परीक्षा के ही अधिकांश प्रश्नों के मिलने जैसी गड़बड़ियां गिनाई है।

सूत्रों की मानें तो पूछे गए 150 प्रश्नों में से 2024 की परीक्षा में पूछे गए करीब 70 सवालों को हूबहू ही शामिल कर लिया गया था। यानी इनके विकल्प भी नहीं बदले गए थे। सूत्रों की माने तो यह तभी संभव है, जब इसे किसी निजी एजेंसी की मदद से तैयार कराया गया था।

जिसमें प्रश्नों पत्रों के व्याकरण की गलतियों को भी ठीक से नहीं जांचा गया। जबकि प्रोटोकाल में प्रश्नों के तैयार होने से लेकर अनुवाद, और अंतिम रूप देने तक में इसकी कई बार जांच होती है। NTA पर उठे सवाल एनटीए के प्रश्नों को तैयार करने वाली विशेषज्ञ टीम में कई बार शामिल हो चुके केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर ने बताया कि जिस तरह से प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी सामने आयी है, वह विशेषज्ञ नहीं कर सकते है।

उन्होंने कहा कि यह गलती टाइपिंग या अनुवाद के दौरान होती है, लेकिन एनटीए के पास जो तंत्र है, उनमें ऐसे गलतियों की जांच कई स्तरों पर की जाती है। गौरतलब है कि परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अभी एनटीए की निर्भरता निजी एजेंसी पर है। जिनकी चुनाव वह टेंडर के जरिए करती है। हालांकि परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बाद इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे है। एनटीए में प्रश्न पत्रों को तैयार करने की क्या है प्रक्रिया एनटीए में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को तैयार करने का प्रोटोकाल है। जिसमें गोपनीय रूप से विभिन्न विषयों के योग्य विशेषज्ञों व अनुवादकों का चुनाव किया जाता है।