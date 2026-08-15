यूजीसी-नेट 2026: प्रोविजनल आंसर-की 16 अगस्त को होगी जारी, ऐसे करें डाउनलोड

पीटीआई, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को कहा कि यूजीसी-नेट, 2026 की प्रोविजनल आंसर-की 16 अगस्त को जारी की जाएगी।

साथ ही सीएसआइआर-नेट और आइसीएआर एआइईईए (पीजी) और एआइसीई (पीएचडी), 2026 की प्रोविजनल आंसर-की भी उसी दिन एनटीए की वेबसाइट पर जारी की जाएंगी।

एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे केवल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। एजेंसी ने यूजीसी-नेट परीक्षाएं 22, 23, 24, 25, 29, 30 जून को और पांच जुलाई को री-टेस्ट आयोजित किया था।

जबकि पूरे भारत के संस्थानों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति और पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए योग्यता तय करने के लिए संयुक्त सीएसआइआर-यूजीसी नेट परीक्षा 17 और 18 जुलाई को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की गई थी।