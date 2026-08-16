नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए यूजीसी अब शुरू करेगी कोर्स, मिलेंगे दो क्रेडिट अंक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने और देश को नशा मुक्त बनाने को लेकर केंद्र सरकार की चौतरफा मुहिम में अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भी हाथ बंटाएगा। इसे लेकर उसने स्नातक व परास्नातक स्तर के लिए अब एक कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। जो दो क्रेडिट अंकों का होगा।

जो किसी भी विषय के स्नातक या परास्नातक कोर्सों के साथ पढ़ाया जा सकेगा। इस कोर्स में नशे से बचाव से लेकर उपचार तक के सारे उपाय सुझाए गए है। जिससे जुड़कर नई पीढ़ी नशे की गिरफ्त से बच सकती है। यूजीसी ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम व प्रबंधन नाम से प्रस्तावित इस कोर्स का एक माडल मसौदा जारी किया है।

साथ ही विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों, विषय विशेषज्ञों और छात्रों आदि से 26 अगस्त तक सुझाव मांगे है। यह कोर्स किसी के लिए अनिवार्य नहीं है लेकिन जो छात्र इस कोर्स की करेंगे उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ दो अतिरिक्त क्रेडिट अंक मिलेंगे। जो उनकी डिग्री में दर्ज होंगे, साथ ही भविष्य में रोजगार में भी मदद करेंगे। वहीं जरूरत पड़ने पर स्नातक की डिग्री में भी मदद करेंगे।

नशा से बचाव व उपचार से जुड़े इस कोर्स में कुल पांच चैप्टर रखे गए है। इनमें नशा क्या होता है, इसकी लत क्या होती है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, कोई नशे की गिरफ्त में है, तो उसका पहचान कैसे होगी व उसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए।

देश में इससे जुड़े कानून व कार्यक्रम कौन-कौन से है, और इस मुहिम में युवा कैसे जुड़ सकते है। यूजीसी ने नशे के खिलाफ यह पहल ऐसे समय की है, जब इसे लेकर सौ हफ्तों का एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है।

वहीं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश में नशे के बढ़ते संकट का जिक्र किया और इससे निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। यूजीसी की मानें तो इस कोर्स को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही शुरू किया जाएगा।

क्रेडिट अंक का कैसे मिलेगा फायदा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के नए क्रेडिट फार्मूले के तहत विश्वविद्यालयों में स्नातक व परास्नातक कोर्सों की पढ़ाई के साथ ही छात्र अतिरिक्त क्रेडिक अंकों की भी पढ़ाई कर सकते है। जो अंक उनके क्रेडिट बैंक में जमा रहेंगे।

इसके साथ ही यदि स्नातक या परास्नातक की पढ़ाई के दौरान किसी विषय में फेल होने पर वह डिग्री के लिए निर्धारित क्रेडिट अंक नहीं हासिल कर पाते है, तो इन अतिरिक्त क्रेडिट अंकों की मदद से वह डिग्री प्रदान कर सकते है।