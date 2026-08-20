क्या यूजीसी समानता रेगुलेशन में होगा बदलाव? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- फिर से कर रहे विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी रेगुलेशन 2026 पर फिर से विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह जानकारी देते हुए मामले पर विचार होने तक सुनवाई टालने का आग्रह किया।

जिसके बाद कोर्ट ने नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। इसी साल जनवरी में कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि शुरुआती तौर पर यह पाया गया था कि ये नियम अस्पष्ट थे और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता था।

UGC रेगुलेशन को चुनौती यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी) रेगुलेशन 2026 को विभिन्न याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं दूसरी ओर कुछ याचिकाएं नियमों के समर्थन में भी लंबित हैं।

गुरुवार को ये मामला प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा थीा।

जैसे ही सुनवाई शुरू हुई सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि यूजीसी नियमों पर फिर से विचार किया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि जबतक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तबतक मामले के विचारणींय प्रश्नों को तय करने का काम टाल दिया जाए।

कथित तौर पर जातिगत भेदभाव का सामना करने के बाद आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और पायल तडवी की वकील इंद्रा जयसिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए। इस बीच एक वकील ने जयसिंह की याचिका को स्वीकार किये जाने पर सवाल उठाया। वकील ने कहा कि इन्हें जनहित याचिका कहा जा रहा है लेकिन इसमें निजी हित है।

चार हफ्ते टली सुनवाई इन्द्रा जयसिंह ने वकील का विरोध करते हुए कहा कि ये याचिका उन दो बच्चों की मां की ओर से है जिनकी मौत हो गई है। जयसिंह ने कहा कि अगर वो ये मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। दूसरे वकील ने कहा कि इससे ट्रायल पर असर पड़ रहा है। वे इसे हत्या बता रहे हैं। जयसिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।

जयहिंस ने कहा ये याचिका 2019 में दाखिल हुई थी और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले यूजीसी को जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया था। दोनों पक्षों की बहस को देखते हुए पीठ ने कहा कि वह आज किसी दलील पर विचार नहीं कर रही और सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी गई।

रेगुलेशन में क्या है? यूजीसी के समानता को बढ़ावा देने वाले 2026 के रेगुलेशन पर कुछ वर्गों ने सवाल उठाए हैं। जहां गैर आरक्षित वर्ग के सदस्य इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं आरक्षित वर्ग के सदस्य नियमों में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध कर रहे हैं।