UCC Law Update: समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को मिले 46 लाख सुझाव, ये है आगे की रणनीति

नई दिल्ली, पीटीआई। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को अब तक लगभग 46 लाख सुझाव मिले हैं। आयोग आने वाले दिनों में कुछ संगठनों और लोगों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी बुला सकता है। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ निमंत्रण पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं। विधि आयोग का इस मुद्दे पर एक्शन सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सोमवार शाम तक आयोग को करीब 46 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी थीं। 14 जून को, विधि आयोग ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से विचार मांगकर समान नागरिक संहिता पर परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी। बता दें इससे पहले, 21वें विधि आयोग ने इस मुद्दे की जांच की और दो मौकों पर सभी हितधारकों के विचार मांगे। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। क्या है समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। उत्तराखंड आने वाले दिनों में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है।

Edited By: Shashank Mishra