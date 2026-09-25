'अलग हुए तो जान दे देंगे', कोटा में साथ रहने पर अड़ी दो युवतियां, परिवार ने किया विरोध तो खाया जहर

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के कोटा जिले में दो महिलाओं के बीच अफेयर की बात सामने आई है। दोनों लड़की करीब तीन साल से एक दूसरे को जानती हैं जिसके बाद उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। दोनों महिलाएं परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहना चाहती हैं।

परिवारों के विरोध के बाद करीब पांच महीने पहले दोनों महिलाएं घर छोड़कर सवाई माधोपुर चली गईं। वहां उन्होंने कमरा किराए पर लेकर साथ रहना शुरू किया। परिवारों ने उन्हें संपर्क किया और वापस कोटा बुला लिया। घर छोड़ने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।

मंगलवार को दोनों महिलाओं को बोरखेड़ा पुलिस थाने लाया गया। रिश्तेदार और पुलिस ने उन्हें अलग होने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने साफ कहा कि वे एक-दूसरे से प्यार करती हैं और जीवन भर साथ रहना चाहती हैं।

बोरखेड़ा सर्कल इंस्पेक्टर अजीत बागडोलिया के अनुसार दोनों महिलाएं वयस्क हैं। पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए और उन्हें जाने की अनुमति दी। वहीं, परिवार वालों ने साथ रहने से साफ इनकार दिया था जिसके बाद दोनों महिलाओं ने कीटनाशक पी लिया, स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरू में हालत गंभीर नहीं थी, लेकिन बाद में बिगड़ गई। उन्हें कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान भी दोनों ने साथ रहने की इच्छा दोहराई। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं।