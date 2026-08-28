जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी में दो दिन में दो 2 छात्रों की मौत, कई लोगों से पूछताछ; पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर जिले के अचरोल में स्थित निम्स विश्वविद्यालय में लगातार दूसरे दिन छात्र ने आत्महत्या की है। अब विश्वविद्यालय के सनराइज हॉस्टल के कमरे में एक छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला है।

अचरोल पुलिस थाना अधिकारी राजबीर सिंह ने बताया कि मृतक छात्र मोहित सैनी उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के लोटेसर गांव का निवासी था। बुधवार रात करीब 11 बजे मोहित के कमरे से बदबू आने पर अन्य छात्रों ने पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दी।