हॉर्मुज में बड़ा हमला: ड्रोन और मिसाइल की जद में आए भारतीय नाविकों के दो जहाज, सभी 24 क्रू मेंबर्स सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हॉर्मुज में लगातार हमले हो रहे हैं जिसमें भारतीय जहाज भी निशाने पर आ रहे हैं। वहीं, एक बार फिर हॉर्मुज में दो जहाजों पर हमला हुआ है जिस पर भारतीय नाविक सवार थे।

केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को बताया कि दो अलग-अलग घटनाओं में कुल 24 भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमला हुआ, लेकिन सभी सुरक्षित हैं और किसी की जान नहीं गई या चोट नहीं आई। सोनोवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 16 अक्टूबर को हॉर्मुज जलडमरूमध्य में क्रूड ऑयल टैंकर एमटी एसटी 3 पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस जहाज पर 15 भारतीय नाविक सवार थे। दूसरी घटना 14 अक्टूबर को रोमानिया के सुलिना एंकरेज पर हुई, जहां केमिकल टैंकर यारा जे पर ड्रोन से हमला हुआ। इस पर नौ भारतीय नाविक थे।