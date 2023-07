तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी, गुजरात HC के फैसले के बाद किया था SC का रुख

नई दिल्ली, पीटीआई। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों में मतभेद हो गया, जिसके बाद इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा दिया गया। सीजेआई ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन कर दिया है। पीठ आज ही इस मामले में रात 9.15 बजे सुनवाई करेगी।

सीतलवाड़ के मामले को अस्थायी सुरक्षा देने पर दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद के बाद तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के गठन के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश के पास तत्काल समीक्षा के लिए भेजा गया था। इससे पहले सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज करते हुए गुजरात उच्‍च न्‍यायालय ने उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

मालूम हो कि कार्यकर्ता सितंबर से अंतरिम जमानत पर है। हालांकि, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें तत्काल गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।

Two SC judges differ on grant of protection to activist Teesta Setalvad in case linked to post-Godhra riots, matter referred to CJI